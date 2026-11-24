AufRuhr: Frau Reuter, wir betrachten Indien vor allem im Verhältnis zu den USA und China. Was übersehen wir dabei?

Reuter: Dass Indien seine eigenen Interessen verfolgt. Seit Jahrzehnten betreibt das Land eine Politik der strategischen Autonomie: Es kooperiert sicherheitspolitisch eng mit den USA und unterhält zugleich Rüstungs- und Energiebeziehungen zu Russland. Wer Indiens Außenpolitik verstehen will, muss auf die Zeit seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1947 schauen, nicht nur auf die vergangenen 15 Jahre. Indien ist sehr konsequent darin gewesen, außenpolitisch selbstbestimmt zu bleiben.

Welche Rolle spielt Indien derzeit für Europa?

Indien ist einer der wenigen Partner Europas, die groß genug sind, um unsere Abhängigkeit von China spürbar zu verringern, etwa in den Bereichen Pharma, Elektronik oder Verarbeitung kritischer Rohstoffe. Ein zweiter wichtiger Punkt sind Fachkräfte: Indische Studierende bilden inzwischen die größte Gruppe internationaler Studierender in Deutschland. Nach ihrem Abschluss sind sie für den deutschen Arbeitsmarkt besonders interessant, etwa in der IT und im Ingenieurwesen. Gleichzeitig finden in Indien viele gut ausgebildete junge Menschen keine passende Stelle. Deutschland braucht Fachkräfte, Indien braucht Jobs für seine junge Bevölkerung – davon können beide Seiten profitieren.