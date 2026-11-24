„Wer Indien verstehen will, darf nicht nur auf Delhi schauen“
Sich keinem Machtblock unterordnen: Dieser Anspruch prägte Indien einst als Mitbegründer der Bewegung der Blockfreien Staaten. Heute arbeitet das Land mit unterschiedlichen Partnern zusammen, ohne sich einem Lager zuzuordnen. Wie kann sich Europa auf diesen eigenständigen Kurs einstellen? Manisha Reuter, Außenpolitikexpertin beim European Council on Foreign Relations, erklärt im Gespräch mit AufRuhr, warum Europa Indiens Interessen besser verstehen muss.
AufRuhr: Frau Reuter, wir betrachten Indien vor allem im Verhältnis zu den USA und China. Was übersehen wir dabei?
Reuter: Dass Indien seine eigenen Interessen verfolgt. Seit Jahrzehnten betreibt das Land eine Politik der strategischen Autonomie: Es kooperiert sicherheitspolitisch eng mit den USA und unterhält zugleich Rüstungs- und Energiebeziehungen zu Russland. Wer Indiens Außenpolitik verstehen will, muss auf die Zeit seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1947 schauen, nicht nur auf die vergangenen 15 Jahre. Indien ist sehr konsequent darin gewesen, außenpolitisch selbstbestimmt zu bleiben.
Welche Rolle spielt Indien derzeit für Europa?
Indien ist einer der wenigen Partner Europas, die groß genug sind, um unsere Abhängigkeit von China spürbar zu verringern, etwa in den Bereichen Pharma, Elektronik oder Verarbeitung kritischer Rohstoffe. Ein zweiter wichtiger Punkt sind Fachkräfte: Indische Studierende bilden inzwischen die größte Gruppe internationaler Studierender in Deutschland. Nach ihrem Abschluss sind sie für den deutschen Arbeitsmarkt besonders interessant, etwa in der IT und im Ingenieurwesen. Gleichzeitig finden in Indien viele gut ausgebildete junge Menschen keine passende Stelle. Deutschland braucht Fachkräfte, Indien braucht Jobs für seine junge Bevölkerung – davon können beide Seiten profitieren.
Manisha Reuter ist stellvertretende Leiterin des Asienprogramms beim European Council on Foreign Relations (ECFR). Ihre Schwerpunkte sind die Beziehungen Indiens zur EU und zu China sowie die maritime Sicherheit im Indopazifik. Vor ihrem Wechsel zum ECFR im Jahr 2020 arbeitete sie im Asienprogramm des German Marshall Fund. Sie studierte Politikwissenschaft und Wirtschaftspsychologie sowie Internationale Studien/Friedens- und Konfliktforschung.
Aus indischer Sicht wälzt die EU ihre Klimakosten auf Schwellenländer ab.
Welches Missverständnis prägt den europäischen Blick auf Indien besonders stark?
Dass alle wichtigen Entscheidungen in Delhi fallen. Indien ist ein föderaler Staat, genau wie Deutschland. Viele Fragen, die für europäische Partner entscheidend sind, liegen ganz oder teilweise bei den Bundesstaaten, etwa Landvergabe, Infrastruktur, Bildung oder Teile der Energie- und Arbeitspolitik. Ob eine Investition gelingt, hängt häufig davon ab, in welchem Bundesstaat sie erfolgt. Die Unterschiede sind groß – wirtschaftlich politisch und sprachlich. Wer Indien verstehen oder dort investieren möchte, darf nicht nur auf Delhi schauen.
Und umgekehrt: Wie wird Europa in der indischen Politik wahrgenommen?
Europa wird in Delhi als Akteur gesehen, dessen Ankündigungen nur selten konkrete Taten folgen. Was Indien möchte, sind greifbare Angebote, etwa bei Rüstungskooperationen, beim Technologietransfer und bei Investitionen in die Infrastruktur. Außerdem sollten wir dem Indischen Ozean mehr Aufmerksamkeit schenken. Wenn wir in Europa über den Indopazifik sprechen, schauen wir häufig auf das Südchinesische Meer oder nach Taiwan. Für Indien stehen dagegen die Entwicklungen in seiner unmittelbaren Nachbarschaft im Vordergrund. Zum Beispiel sind immer mehr chinesische Forschungsschiffe im Indischen Ozean unterwegs, deren Aktivitäten Neu-Delhi als Sicherheitsrisiko betrachtet. Würde sich Europa dort stärker engagieren, würde es offene Türen einrennen.
Wo geraten indische und europäische Interessen und Vorstellungen besonders deutlich aneinander?
Beim Klimaschutz, ganz konkret beim europäischen CO₂-Grenzausgleichssystem CBAM, das Importe bestimmter CO₂-intensiver Güter aus Drittländern mit einem CO₂-Preis belegt. Sowohl Indien als auch Europa wollen und brauchen die Energiewende. Indien baut erneuerbare Energien in hohem Tempo aus. Für Delhi steht CBAM jedoch für eine einseitige handelspolitische Maßnahme, die die Kosten der europäischen Klimapolitik auf Schwellenländer abwälzt.
Europa schreibt nette Strategiepapiere, liefert aber nichts Konkretes.
Mit der Initiative „Community and Expertise on India and the Indo-Pacific in Europe“, kurz CEIPE, stärken Sie Europas Indien-Kompetenz. Wie wollen Sie Wissenslücken konkret schließen?
Das Projekt hat zwei Säulen: Beim GIGA, dem German Institute for Global and Area Studies, vertiefen 30 Menschen aus ganz Europa, etwa aus Medien, Politik und Wissenschaft, über zwei Jahre ihre Indienkenntnisse, auch bei einer Studienreise. Ich baue derweil das europäische Thinktank-Netzwerk auf. Denn Expertise gibt es, aber bisher zu wenig Austausch. Wir wollen Fachleute vernetzen und mit Brüssel ins Gespräch bringen, etwa indem wir Ansprechpersonen für Briefings vermitteln.
Auch beim Raisina Dialogue in Neu-Delhi treffen europäische und indische Fachleute aufeinander. Was können Europäer*innen auf der Konferenz lernen?
Der Raisina Dialogue ist die größte außenpolitische Konferenz in Delhi. Wir sollten nicht überschätzen, was wir dort einbringen können, sondern erst einmal verstehen, welche Themen Indien beschäftigen und wie dort über Europa gesprochen wird – oder eben nicht. Dieses Jahr war eine große europäische Delegation da, aber über Europa wurde verhältnismäßig wenig gesprochen. Der Raisina Dialogue ist ein sehr guter Ort, um auch mal den Spiegel vorgehalten zu bekommen.
Welchen Schritt sollte Europa jetzt gehen, um die Beziehungen zu Indien zu stärken?
Die EU sollte das ausgehandelte Freihandelsabkommen mit Indien zügig unterzeichnen und ratifizieren, statt es über Jahre zu verschleppen. Sonst bestätigen wir den Vorwurf, der aus Delhi kommt: Europa schreibt nette Strategiepapiere, liefert aber nichts Konkretes. Wir müssen das Abkommen auch mit Leben füllen und Projekte daraus ableiten. Für Delhi ist es der Test, ob Europa tatsächlich liefern kann.
CEIPE
Die Initiative „Community and Expertise on India and the Indo-Pacific in Europe“ (CEIPE) soll Europas Wissen über Indien stärken und Fachleute vernetzen. Gefördert von der Stiftung Mercator, setzen der European Council on Foreign Relations (ECFR) und das German Institute for Global and Area Studies (GIGA) das zweijährige Projekt gemeinsam um. Der ECFR baut ein Netzwerk europäischer Denkfabriken auf, das seine Forschungsergebnisse für die Politik aufbereitet. Parallel dazu bildet das GIGA 30 Nachwuchsfachleute zu Indien aus und bindet sie in das Netzwerk ein.